آیین افتتاحیه مرحله استانی چهل‌وهشتمین دوره از مسابقات سراسری قرآن کریم اوقاف در کرمانشاه، صبح امروز ۲۵ مردادماه در تالار انتظار این شهر برگزار شد.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه با بیان اینکه مرحله استانی مسابقات قرآن در کرمانشاه برگزار می‌شود، از حضور 183 نفر شرکت کننده در مرحله استانی چهل و هفتمین دوره مسابقات قرآن در استان خبر داد.

حجت الاسلام محمد صالحی با بیان اینکه 183 نفر از شرکت کنندگان مرحله شهرستانی چهل و هشتمین دوره مسابقات قرآن کریم راهی مرحله استانی این مسابقات شده‌اند افزود: 100 نفر از این افراد آقایان و 83 نفر دیگر خانم‌ها هستند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه با بیان اینکه مرحله استانی این مسابقات از امروز 25 مرداد آغاز و تا 29مردادماه در کرمانشاه برگزار خواهد شد عنوان کرد: دو روز اول مسابقات بخش خواهران و دو روز دوم مسابقات بخش برادران برگزار خواهد شد و در روز پایانی نیز مراسم اختتامیه مرحله استانی چهل و هشتمین دوره مسابقات قرآن کریم در استان برگزار شد.

حجت الاسلام صالحی با بیان اینکه مرحله استانی چهل و هشتمین دوره مسابقات قرآن کریم در رشته‌های حفظ کل، حفظ ۱۰ جزء، حفظ ۲۰ جزء، ترتیل، قرائت، اذان و دعاخوانی برگزار خواهد شد گفت: برگزیدگان مرحله استانی چهل و هشتمین دوره مسابقات قرآن کریم، 12شهریور ماه در مرحله کشوری مسابقات با هم به رقابت خواهند پرداخت.