طرح سراسری مایه کوبی دامها علیه تب برفکی درآذربایجانغربی اجرا می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ مدیرکل دامپزشکی آذربایجانغربی در جلسه هماهنگی اجرای این طرح گفت: مرحله نخست طرح سراسری مایهکوبی دامها علیه بیماری تب برفکی از اول شهریورماه به مدت دو ماه در استان اجرا خواهد شد.
خلیلزاده، با اشاره به شیوع سویههای جدید بیماری تب برفکی در کشورهای همسایه از جمله ترکیه و عراق که با استان مرز مشترک دارند، بر لزوم رعایت دقیق شیوه نامههای قرنطینهای به منظور پیشگیری از ورود و گسترش ویروس تأکید کرد.
وی اظهارکرد: مرحله نخست این طرح مطابق مراحل پیشین شامل قرارداد خرید خدمت از بخش خصوصی، اجرای مایه کوبی یادآور و انجام عملیات پایش (مونیتورینگ) پس از مایه کوبی خواهد بود.
در جلسه هماهنگی اجرای این طرح، بر ضرورت اجرای کامل طرح و تحقق پوشش حداکثری مایهکوبی در واحدهای دامی استان تأکید شد.