روایت کمیل رمضانی، زائر پیاده کربلا، از سفری که درس ایمان، صبر و همدلی را در جان‌ها می‌نشاند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ اربعین حسینی به پایان رسید، اما آنچه در دل‌ها باقی مانده، عشق جاودانه به سید و سالار شهیدان و پیام ماندگار عاشوراست.

در روزهای گذشته میلیون‌ها زائر از سراسر جهان، مسیر نورانی نجف تا کربلا را با گام‌هایی استوار پیمودند تا نشان دهند پیوند امت حسین‌(ع) با آرمان عاشورا گسستنی نیست. این حضور عظیم، جلوه‌ای از وحدت، ایمان و آزادگی بود که بار دیگر در جهان طنین‌انداز شد.

کمیل رمضانی، زائر پیاده کربلای معلی، از تجربه این مسیر عاشقی روایت می‌کند؛ سفری که تنها یک راهپیمایی نیست، بلکه پیمانی دوباره با امام و مدرسه‌ای برای آموختن صبر، ایثار و همدلی است.