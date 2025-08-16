بیست و پنجمین دیدار فوتبال سوپرجام آلمان موسوم به جام فرانتس بکن باوئر، از شبکه ورزش و دیدار تاتنهام و برنلی از لیگ برتر انگلیس از شبکه سه پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «لذت فوتبال» شبکه ورزش، امشب ساعت ۲۲، فوتبال سوپر جام آلمان دیدار بین دو تیم اشتوتگارت و بایرن مونیخ ۲۰۲۶_۲۰۲۵ را که در شهر اشتوتگارت برگزار می‌شود، با گزارشگری علیرضا دهقانی به صورت زنده پخش می‌کند.

اشتوتگارت در ۱۰ بازی قبلی مجموعا ۲۴ گل و بایرن مونیخ در ۱۰ بازی ۳۰ گل به ثمر رسانده است. با توجه به اینکه بایرن مونیخ به دنبال تثبیت سلطه خود در اوایل فصل است و اشتوتگارت مشتاق است ثابت کند که می‌تواند با بزرگان رقابت کند، دیدار امشب چیزی بیش از یک مراسم افتتاحیه تشریفاتی خواهد بود.

شبکه سه هم امروز ساعت ۱۷:۳۰، دیدار حساس تیم‌های تاتنهام و برنلی از لیگ برتر انگلیس را به صورت زنده پخش می‌کند.

این مسابقه حساس و جذاب امروز از ساعت ۱۷:۳۰ آغاز می‌شود و گزارشگر آن علیرضا علیفر خواهد بود.

علاقه‌مندان به فوتبال می‌توانند پیش‌بینی نتیجه این بازی را در بخش «دیدگاه» برنامه «گزارش ورزشی» ارسال کنند و با تحلیل‌ها و گزارش‌های دقیق، از تماشای این رقابت مهیج لذت ببرند.