به گزارش خبرگزاری صداو سیما، معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان منابع طبیعی با اشاره به ادامه خشکسالی و شدت گرفتن بحران کم آبی در سال های اخیر تصریح کرد: به اجرای طرح های آبخیزداری به عنوان موثرترین راه پیشگیری از هدر رفت و نابودی منابع آب و خاک کشور باید با همکاری همه دستگاه های ذیربط و مشارکت همگانی عموم مردم توجه شود.

حسن وحید تصریح کرد: از ۷۰ سال گذشته تاکنون در ۲۳ درصد از حوضه های آبخیز حدود ۳۳ میلیون هکتار آبخیزداری و آبخوانداری اجرا شده است که علاوه بر مدیریت روان آبها در جلوگیری از فرسایش خاک نیز موثر بوده اند.



معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان منابع طبیعی با بیان اینکه از دهه ۳۰ تاکنون ۷۳۲۲ مورد سیل ثبت شده است، افزود: این سیل ها ۶۵۰ شهر و ۸۶۵۰ روستا را تحت تأثیر قرار داده اند و خسارت فراوانی نیز برجای گذاشته اند، اما در همین سال های اخیر شاهد بوده ایم که در مناطقی که طرح های آبخیزداری اجرا شده، خسارت سیل به حداقل رسیده و همین تجربیات نشان می دهند که اجرای آبخیزداری تا چه میزان برای کشور سودمند است.