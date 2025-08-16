سرپرست معاونت توسعه، پیش‌بینی و مدیریت بحران هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد آخرین وضعیت هوای این استان را در پنج روز آینده تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، ولی بهره‌مند گفت: بر اساس بررسی و تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی طی ۵ روز آینده آسمان استان کهگیلویه و بویراحمد غالباً صاف تا قسمت ابری خواهد بود.

وی افزود: در این مدت وزش باد شدید، تندباد لحظه‌ای، شکل‌گیری غبار رقیق مورد انتظار است.

بهره‌مند اظهارکرد: امروز شنبه ۲۵ مرداد و فردا یکشنبه ۲۶ مرداد به دلیل بالا بودن شاخص‌های ناپایدار جوی در برخی نقاط استان ضمن رشد ابر، احتمال رگبار پراکنده و وقوع رعد و برق پیش بینی می‌شود.

سرپرست معاونت توسعه، پیش‌بینی و مدیریت بحران هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: از نظر دمایی نیز گرمای هوا همچنان در سطح استان کهگیلویه و بویراحمد پایدار خواهد بود.