پیشبینی وضعیت هوای کهگیلویه و بویراحمد در پنج روز آینده
سرپرست معاونت توسعه، پیشبینی و مدیریت بحران هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد آخرین وضعیت هوای این استان را در پنج روز آینده تشریح کرد.
وی افزود: در این مدت وزش باد شدید، تندباد لحظهای، شکلگیری غبار رقیق مورد انتظار است.
بهرهمند اظهارکرد: امروز شنبه ۲۵ مرداد و فردا یکشنبه ۲۶ مرداد به دلیل بالا بودن شاخصهای ناپایدار جوی در برخی نقاط استان ضمن رشد ابر، احتمال رگبار پراکنده و وقوع رعد و برق پیش بینی میشود.
سرپرست معاونت توسعه، پیشبینی و مدیریت بحران هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: از نظر دمایی نیز گرمای هوا همچنان در سطح استان کهگیلویه و بویراحمد پایدار خواهد بود.
بهرهمند بیان کرد: در ۲۴ ساعت گذشته شهر لنده با بیشینه دمای ۴۷.۷ درجه سانتیگراد گرمترین و شهر سی سخت با کمینه دمای ۱۹ درجه سانتیگراد خنکترین نقاط استان کهگیلویه و بویراحمد بودهاند.