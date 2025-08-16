به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس اداره ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مازندران، گفت: بیش از ۹۲۱ هزار تن کالا از ابتدای امسال تا پایان تیرماه از طریق بنادر این استان وارد کشور شده است.

ناهید شهرامی‌نیا افزود: عمده کالاهای وارداتی شامل ذرت دامی، جو دامی و انواع روغن بوده است.

وی گفت: در همین مدت بیش از ۷۱۹ هزار تن کالا از مبادی مازندران به کشورهای همسایه صادر شده که اقلامی مانند سیمان، فرآورده‌های لبنی، مواد پلاستیکی، مرکبات و کیوی بخش عمده آن را تشکیل می‌دهد. این میزان صادرات نسبت به سال گذشته ۹ درصد رشد داشته است.

شهرامی‌نیا میزان ترانزیت کالا طی چهار ماه نخست امسال را بیش از ۳۴ هزار و ۷۹۲ تن اعلام کرد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال، سه برابر افزایش داشته است.

وی افزود: در میان بنادر استان، بندر امیرآباد فعال‌ترین بندر در حوزه واردات و بندر نوشهر فعال‌ترین بندر در حوزه صادرات بوده است.