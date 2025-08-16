آزادی ۲۰۶ زندانی محکوم مالی در البرز
رئیس کل دادگستری استان البرز با اعلام آزادی ۲۰۶ زندانی محکوم مالی البرزی در چهار ماهه ابتدایی امسال گفت: مجموع بدهی این محکومان مالی ۶۰۳ میلیارد تومان بوده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز
، حسین فاضلی هریکندی گفت: در سال گذشته ۷۲۳ زندانی محکوم مالی و غیر بزهکار با بدهی و محکومیت بیش از هزار و ۱۹۷ میلیارد تومان از زندان آزاد شدند که نسبت به سال قبل از آن رشد ۲۴ درصدی را نشان میدهد.
وی گفت: در چهار ماهه ابتدایی امسال ۲۰۶ زندانی جرایم غیرعمد و محکومان مالی، مهریه و نفقه با پذیرش اعسار و تقسیط مبلغ محکومیت از زندانهای استان آزاد شدند که مجموع بدهی آنها ۶۰۳ میلیارد تومان بوده است.
وی با بیان اینکه از مجموع بدهی ۶۰۳ میلیارد تومانی محکومان مالی، میزان ۴۷۳ میلیارد تومان با پذیرش اعسار و تقسیط مبلغ محکومیت توسط دادگاههای استان بوده که معادل ۷۸ درصد کل مبلغ بدهی زندانیان است گفت: گذشت شاکی به میزان حدود ۱۰۰ میلیارد تومان، آورده و تامین خانواده زندانی به میزان حدود ۱۰ میلیارد تومان و مابقی از طریق تسهیلات بانکی، کمک مستقیم ستاد دیه، خیرین و سایر نهادها تامین شده است.
وی با اعلام اینکه عملکرد ستاد دیه از نظر آزادی زندانی در چهار ماهه ابتدایی امسال نسبت به سال قبل رشد بیش از ۲۳ درصدی داشته است گفت: در چهار ماهه ابتدایی امسال ۲۰۶ زندانی از ندامتگاههای استان البرز آزاد شدند که این میزان در مدت مشابه سال قبل ۱۶۷ زندانی بوده است.
افزایش ۵ درصدی کمک خیرین
رئیس هیات امنای ستاد دیه استان البرز با بیان اینکه خیرین نقش مهمی در انجام ماموریتهای ستاد دیه دارند گفت: در چهارماهه سال گذشته مجموع کمک خیرین برای آزادی زندانیان بیش از ۱۰ میلیارد تومان بوده است که امسال با افزایش ۵ درصدی نسبت به سال گذشته به بیش از ۱۱ میلیارد تومان رسیده است.