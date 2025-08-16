به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ در آستانه رقابت‌های جهانی سپک تاکرا در تایلند، خانم فرزانه مصطفایی، مربی برجسته تیم بانوان سپک تاکرای استان اصفهان، با دعوت رسمی فدراسیون سپک تاکرا، به عنوان مربی تیم ملی بانوان ایران انتخاب شد تا در این رویداد معتبر بین‌المللی همراه تیم ملی کشورمان باشد.

مصطفایی که سال‌ها تجربه مربیگری در سطح استانی و ملی را در کارنامه دارد، با عملکرد موفق و درخشان خود در هدایت تیم اصفهان، توانسته توجه مسئولان فدراسیون را جلب کرده و شایستگی خود را برای حضور در کادر فنی تیم ملی اثبات کند.

رقابت‌های جهانی سپک تاکرا با حضور بهترین تیم‌های جهان، از جمله تایلند، مالزی، کره جنوبی، هند و ایران، در تیرماه ۱۴۰۴ در شهر بانکوک برگزار خواهد شد. حضور بانوان ایرانی در این رقابت‌ها، گامی مهم در توسعه ورزش‌های آسیایی و کمتر شناخته‌شده‌ای همچون سپک تاکرا در کشورمان به شمار می‌رود.

استان اصفهان همواره یکی از قطب‌های فعال در رشته‌های نوظهور ورزشی بوده و این انتخاب نیز بار دیگر ظرفیت بالای این استان در عرصه ورزش بانوان را به نمایش گذاشت.

سپک تاکرا (sepak takraw) ورزشی شبیه والیبال است که به جای دست، از پا برای گذراندن توپ از تور استفاده می‌شود. این بازی از ورزش‌های بومی جنوب شرق آسیا است و در تایلند، مالزی، لائوس و اندونزی بسیار محبوب است.