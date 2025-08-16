ناوان آمل، قهرمان لیگ دسته یک کشتی آزاد کشور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مرحله نهایی لیگ دسته یک کشتی آزاد باشگاه‌های کشور گرامیداشت شهدای اقتدار و یادواره کشتی گیر شهید شاهرخ ضرغام، دیروز جمعه در شهر تنکابن استان مازندران برگزار شد و تیم ناوان هیئت کشتی آمل، عنوان قهرمانی این مسابقات را از آن خود کرد.

در نخستین دیدار مرحله نیمه نهایی، تیم ناوان هیئت کشتی آمل با نتیجه ۸ بر ۲ از سد تیم مس سونگون ورزقان گذشت و به دیدار فینال راه یافت.

دومین دیدار نیمه نهایی نیز با نتیجه ۱۰ بر صفر به سود تیم پنیر آلیما مازندران پایان یافت. در این دیدار تیم الماس خودرو پایتخت با پنیر آلیما مازندران به مصاف هم رفتند که تیم الماس خودرو پس از شکست در سومین دیدار با اعتراض به داوری، سالن مسابقات را ترک کرد و بازنده شد.

دیدار رده بندی با توجه به عدم حضور تیم الماس خودرو پایتخت با نتیجه ۱۰ بر صفر به سود تیم مس سونگون ورزقان پایان یافت و این تیم در جایگاه سوم ایستاد.

دیدار فینال نیز بین تیم‌های ناوان هیئت کشتی آمل و پنیر آلیما مازندران برگزار شد که این دیدرا با نتیجه ۶ بر ۴ به سود تیم آمل پایان یافت.

مهدی خان آرمویی و گزارش این مسابقات: