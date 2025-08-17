کتاب «کاوش‌های دمورگان در شرق آذربایجان؛ شهرستان نمین» اثر قادر ابراهیمی و سپیده مجیدخواه با همکاری اداره کل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی استان اردبیل منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل قادر ابراهیمی یکی از نویسندگان این کتاب گفت: کتاب حاضر به بررسی و بازنشر نتایج کاوش‌ها و تحقیقات دمورگان در شهرستان نمین و همچنین پیشینه مطالعات باستان‌شناختی در این شهرستان می‌پردازد.

این باستان‌‎شناس افزود: دمورگان باستان‌شناس فرانسوی بود که در قالب هیئت باستان‌شناسی فرانسه در ایران و به ویژه در محدوده استان اردبیل کنونی کاوش‌های باستان‌شناسی انجام داده بود و این کتاب نتایج کاوش‌های او در سال ۱۹۰۱ در منطقه شهرستان نمین را پوشش می‌دهد.

وی تاکید کرد: عدم دسترسی به منابع اصلی گزارش کاوش‌های هیئت فرانسوی در ایران و در کنار آن عدم آشنایی خیل عظیم محققان ایرانی با زبان فرانسه یکی از ضرورت‌های گردآوری این مجموعه بود.

ابراهیمی ادامه داد: این کتاب با همکاری و حمایت اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی استان اردبیل و با هدف استفاده در مدیریت آثار تاریخی، معرفی میراث‌ فرهنگی استان و همچنین استفاده محققان گردآوری و تدوین شده است.