خراسان رضوی در هفته پیش رو شاهد بارش‌ های رگباری در مناطق شمالی و گرد و غبار در نیمه جنوبی استان خواهد بود.

بارش‌ های رگباری و گرد و غبار در راه خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، کارشناس مرکز پیش بینی هواشناسی خراسان رضوی گفت: بارش ها با احتمال وقوع آبگرفتگی و روان آب در روزهای میانی هفته جاری نیمه‌ شمالی استان را دربر خواهد گرفت.

علی قاسمی افزود: با شدت گرفتن وزش باد نیز گرد و غبار مناطق جنوب و جنوب شرقی خراسان رضوی را فرا می گیرد که با نفوذ این جریان ها به نواحی مرکزی، کیفیت هوا نیز در کلانشهر مشهد کاهش خواهد یافت.

وی ادامه داد: در شبانه روز گذشته فریمان با کمینه ۱۲ درجه سلسیوس خنک ترین و بردسکن با ۳۸ درجه گرمترین مناطق استان بوده اند و در همین مدت کلانشهر مشهد بین ۱۹ تا ۳۳ درجه در نوسان بوده است.

قاسمی بیان کرد: دمای کنونی مشهد ۳۰ درجه سلسیوس است که امروز بین ۲۰ تا ۳۲ درجه در نوسان خواهد بود.