در هفتاد و سومین نشست هیئت رسیدگی به امور مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با تأسیس و فعالیت ۲۰ مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت موافقت شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از روابط عمومی و اطلاع‌رسانی معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، هفتاد و سومین نشست هیئت رسیدگی به امور مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد و در آن با تأسیس و فعالیت ۲۰ مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت موافقت شد.

در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین حمید‌رضا ارباب‌سلیمانی؛ معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مهدی محمدی؛ معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌ها، مرتضی خدمتکار؛ دبیر هیئت و مدیرکل برنامه‌ریزی، آموزش و توسعه مشارکت‌های امور قرآن و عترت، سیدسعید سرسرابی؛ مدیرکل دفتر هماهنگی امور استان‌ها، محمدحسین فدوی؛ مدیرکل ارتباطات و هماهنگی امور قرآن و عترت، مجید سعیدی؛ مدیر کل دفتر تبلیغ و ترویج فعالیت‌های قرآن و عترت و حامد حسین‌زاده؛ معاون ساماندهی و نظارت بر موسسات قرآن و عترت، حضور داشتند.

اسامی این ۲۰ مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت به شرح زیر اعلام شده است:

۱ـ نغمه‌های آسمانی جامعه قاریان قرآن خراسان رضوی از مشهد

۲ ـ راه رضوان تهران از تهران

۳ ـ منتظران مهدی (عج) کرمان از رفسنجان

۴ ـ ترویج معارف ناب نماز الهی (تمنا) خراسان رضوی از مشهد

۵ ـ امام حسن مجتبی (ع) تهران از ورامین

۶ ـ بیت‌الزهرا (س) کرمان جنوب از عنبرآباد

۷ ـ آرام روح ریحان تهران از تهران

۸ ـ مشارق‌الانوار تهران از ورامین

۹ ـ اعتلاء لرستان از کودهدشت

۱۰ ـ انصارالمهدی (عج) فارس از شیراز

۱۱ ـ خدای مهربان فارس از شیراز

۱۲ ـ شمیم آیات نور کردستان از بیجار

۱۳ ـ خانه نور و معرفت کامیاران کردستان از کامیاران

۱۴ ـ امام سجاد (ع) اصفهان از اصفهان

۱۵ ـ نواب صفوی اصفهان از اصفهان

۱۶ ـ معراج شهدای دهنو اصفهان از اصفهان

۱۷ ـ مصباح‌القرآن زرین شهر اصفهان از لنجان

۱۸ ـ مصباح‌القرآن امام حسن (ع) اصفهان از اصفهان

۱۹ ـ مصباح القرآن حضرت معصومه (س) اصفهان از اصفهان

۲۰ ـ جامع‌القرآن اصفهان از اصفهان

در این نشست مرتضی خدمتکار؛ دبیر هیأت و مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، آموزش و توسعه مشارکت‌ها مهمترین پیشنهاد‌های خود درباره تغییر شرایط و فرایند صدور مجوز مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت را ارائه داد که اعضای هیأت دربارۀ آن بحث و گفت‌و‌گو کردند.