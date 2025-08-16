پخش زنده
در هفتاد و سومین نشست هیئت رسیدگی به امور مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با تأسیس و فعالیت ۲۰ مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت موافقت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از روابط عمومی و اطلاعرسانی معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، هفتاد و سومین نشست هیئت رسیدگی به امور مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد و در آن با تأسیس و فعالیت ۲۰ مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت موافقت شد.
در این نشست حجتالاسلام والمسلمین حمیدرضا اربابسلیمانی؛ معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مهدی محمدی؛ معاون حقوقی، امور مجلس و استانها، مرتضی خدمتکار؛ دبیر هیئت و مدیرکل برنامهریزی، آموزش و توسعه مشارکتهای امور قرآن و عترت، سیدسعید سرسرابی؛ مدیرکل دفتر هماهنگی امور استانها، محمدحسین فدوی؛ مدیرکل ارتباطات و هماهنگی امور قرآن و عترت، مجید سعیدی؛ مدیر کل دفتر تبلیغ و ترویج فعالیتهای قرآن و عترت و حامد حسینزاده؛ معاون ساماندهی و نظارت بر موسسات قرآن و عترت، حضور داشتند.
اسامی این ۲۰ مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت به شرح زیر اعلام شده است:
۱ـ نغمههای آسمانی جامعه قاریان قرآن خراسان رضوی از مشهد
۲ ـ راه رضوان تهران از تهران
۳ ـ منتظران مهدی (عج) کرمان از رفسنجان
۴ ـ ترویج معارف ناب نماز الهی (تمنا) خراسان رضوی از مشهد
۵ ـ امام حسن مجتبی (ع) تهران از ورامین
۶ ـ بیتالزهرا (س) کرمان جنوب از عنبرآباد
۷ ـ آرام روح ریحان تهران از تهران
۸ ـ مشارقالانوار تهران از ورامین
۹ ـ اعتلاء لرستان از کودهدشت
۱۰ ـ انصارالمهدی (عج) فارس از شیراز
۱۱ ـ خدای مهربان فارس از شیراز
۱۲ ـ شمیم آیات نور کردستان از بیجار
۱۳ ـ خانه نور و معرفت کامیاران کردستان از کامیاران
۱۴ ـ امام سجاد (ع) اصفهان از اصفهان
۱۵ ـ نواب صفوی اصفهان از اصفهان
۱۶ ـ معراج شهدای دهنو اصفهان از اصفهان
۱۷ ـ مصباحالقرآن زرین شهر اصفهان از لنجان
۱۸ ـ مصباحالقرآن امام حسن (ع) اصفهان از اصفهان
۱۹ ـ مصباح القرآن حضرت معصومه (س) اصفهان از اصفهان
۲۰ ـ جامعالقرآن اصفهان از اصفهان
در این نشست مرتضی خدمتکار؛ دبیر هیأت و مدیرکل دفتر برنامهریزی، آموزش و توسعه مشارکتها مهمترین پیشنهادهای خود درباره تغییر شرایط و فرایند صدور مجوز مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت را ارائه داد که اعضای هیأت دربارۀ آن بحث و گفتوگو کردند.