پخش زنده
امروز: -
۲۲ طرح سرمایه گذاری در شهرک صنعتی شهید بروجردی سومین ناحیه نوپای صنعتی شهرستان نقده اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ سرپرست فرمانداری نقده با اشاره به اینکه شهرک صنعتی شهید بروجردی سومین شهرک صنعتی دراین شهرستان است افزود: با توجه به موقعیت راهبردی شهرستان، این شهرک از لحاظ سرمایهگذاری در موقعیت بسیار مناسبی قرار دارد و تاکنون ۴ سرمایهگذار اقدامات اولیه خود را انجام دادهاند و ساخت ۲۲ واحد در این شهرک از پیشرفت فیزیکی ۳۰ درصدی برخوردار است.
امیر عباس جعفری با اشاره به اینکه واحد کاغذسازی و تریلی سازی در حال اتمام است ادامه داد: پارهای از مشکلات زیرساختی از جمله آب، برق، گاز دچار در این شهرک وجو د دارد که با رایزنیهای لازم با مدیرعامل شهرکهای صنعتی استان مقرر شد در اسرع وقت برای تکمیل زیر ساختها و خدمات رسانی به این شهرک اقدام شود.
شهرک صنعتی شهید بروجردی با وسعت ۵۰ هکتار راندازی و مقدمات اولیه ۳۵ هکتار آن انجام شده است و واحد تریلی سازی تنها واحد این شهرک است که با ۸ نفر اشتغال زایی آماده بهرهبرداری است.