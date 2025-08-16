مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان گفت: ۳ هزار و ۳۳۹ میلیارد تومان از بهای خرید تضمینی گندم کشاورزان زنجان که گندم خود را تحویل سیلو‌های ملکی و خصوصی داده بودند، پرداخت شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ ولی اله زمانی با اعلام این خبر گفت: ۵۲ درصد از بهای گندم تحویلی هر کشاورز که تا تاریخ ۲۰ مرداد ماه گندم خود را تحویل داده‌اند به عنوان بخشی از بهای خرید تضمینی از طریق بانک عامل (کشاورزی) به گندمکاران پرداخت شده است.

وی با تأکید بر اینکه روند پرداخت بهای خرید تضمینی گندم به کشاورزان تسریع شده است، افزود: با هماهنگی و پیگیری مسئولین ارشد استانی، باقی مانده مطالبات گندمکاران در روز‌های آتی به حساب آنان واریز و پرداخت مطالبات به روز می‌شود.

زمانی گفت: تاکنون ۳۱۹ هزار و ۴۷۷ تن گندم از کشاورزان زنجانی در قالب خرید تضمینی تا مورخ ۲۴ مرداد ماه سال ۱۴۰۴ خریداری شده است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان عنوان کرد: ۶۱ هزار و ۷۱۷ محموله گندم از ۱۸ هزار و ۹۱۷ گندمکار خریداری و در سلیو‌های ملکی و بخش خصوصی، جهت برنامه‌ریزی در تامین آرد و نان شهروندان ذخیره شده است.