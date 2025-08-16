پخش زنده
کاوش در غار قلعهکرد در استان قزوین، نه تنها دریچهای به گذشتههای دور فلات ایران گشوده است، بلکه گامی مهم در شناخت تاریخ زیست و فناوری جمعیتهای انسانی کهن در این منطقه به شمار میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، کاوشهای فصل ششم در غار قلعهکرد آوج، یکی از کهنترین محوطههای پارینهسنگی ایران با اهدافی همچون بررسی دقیقتر لایههای کهن از دوران پارینهسنگی قدیم، تحلیل روابط فضایی-زمانی میان نهشتههای باستانی، شناسایی فرآیندهای تشکیل محوطه و مطالعۀ سنتهای ابزارسازی و فناوریهای اولیۀ انسانی در فلات ایران در حال انجام است.
این کاوش که به سرپرستی میلاد هاشمی و حامد وحدتینسب، اعضای هیئت علمی گروه باستانشناسی دانشگاه تربیت مدرس، در حال اجراست، اهدافی، چون بررسی دقیقتر لایههای کهن از دوران پارینهسنگی قدیم، تحلیل روابط فضایی-زمانی میان نهشتههای باستانی، شناسایی فرآیندهای تشکیل محوطه و مطالعۀ سنتهای ابزارسازی و فناوریهای اولیۀ انسانی را در فلات ایران دارد.
این پروژه با مجوز پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری، پشتیبانی مالی ادارهکل میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری استان قزوین و هماهنگی پژوهشکدۀ باستانشناسی در حال انجام است.
تاکنون شش لایۀ مجزا مرتبط با حضور انسان در این غار شناسایی شده است. به گفتۀ سرپرستان پروژه، ابزارهای سنگی کشفشده در لایههای پایینی در این فصل ، شباهتهای قابلتوجهی با ابزارهای یافتشده در اواخر دوران پارینهسنگی قدیم در مناطق لوانت و قفقاز دارند. این ابزارها که شامل ابزارهای کشیده و نامنظمِ ضخیم با روتوش پلکانی و شدید روی لبههاست، برای شکار و پردازش لاشۀ جانوران و گردآوری و فرآوری گیاهان وحشی به کار میرفتند.
غار قلعهکرد واقع در آوج قزوین که شواهد حضور جمعیتهای انسانی را در بازۀ زمانی ۴۵۲ تا ۱۵۰ هزار سال پیش (دوران پلیوستوسن میانی) نشان میدهد، گنجینۀ ارزشمندی از شواهد مرتبط با فعالیتهای معیشتی انسان شامل بقایای استخوانی پستانداران منقرضشده و دستافزارهای سنگی را در خود جای داده است.
شواهد بهدستآمده همچنین نشاندهندۀ تمرکز ساکنان غار بر شکار و مصرف گونههای اسب منقرضشده است. علاوه بر این، بقایای استخوان و دندان جانورانی مانند کرگدن استپی، خرس غار، گرگ، گوزن سرخ، نیاگاو و بزسانان نیز در این فصل ثبت شده که اطلاعات ارزشمندی از رژیم غذایی، سازگاریهای زیستی انسانهای حاضر در غار و ویژگیهای محیط محل زندگی آنها ارائه میدهد.
تاکنون، کهنترین سنگوارۀ انسانی کشفشده در ایران، یک دندان شیری با قدمت حدود ۱۷۰ هزار سال است که در فصل دوم کاوشهای این غار یافت شده بود و در موزۀ قزوین در معرض نمایش است.
ادامۀ کاوشها و تحلیلهای آزمایشگاهی در غار قلعهکرد میتواند به درک عمیقتری از دیرینبومشناسی انسانی در فلات ایران، تحول رژیم غذایی ساکنان غار از طریق بررسی تنوع و فراوانی گونههای جانوری، منشأ سنت موستری زاگرس و شواهد بسیار کهن از سازگاری انسان با اقلیمهای سرد و کوهستانی منجر شود. همچنین، امید است که این کاوشها به کشف بقایای بیشتری از سنگوارههای انسانی کهن در ایران بینجامد.