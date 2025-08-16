عقیل امینی گفت: تا پایان روز یازدهم صید قانونی میگو در آب‌های استان بوشهر در خلیج فارس، هزار و ۱۰۰ تن میگو برداشت شده است.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر ؛ مدیرکل شیلات استان بوشهر به خبرنگار صداوسیما گفت: از آغاز فصل صید میگو از ۱۱ مرداد تا ۲۱ مرداد که آمار گردآوری شده، صیادان استان بوشهر هزار و ۱۰۰ تن صید از دریا داشته‌اند.

عقیل امینی افزود: امسال ۷ هزار صیاد با هزار شناور برداشت میگو از خلیج فارس را انجام می‌دهند.

او اضافه کرد: پارسال هزار و ۳۰۰ تن میگو در آب‌های استان بوشهر برداشت شد که بر پایه گشت‌های پژوهشی پژوهشکده میگوی کشور، پیش بینی می‌شود امسال برداشت میگو به هزار و ۶۰۰ تن در پایان فصل برسد.