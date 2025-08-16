وزیر امورخارجه چین با هدف گفتگو درباره اختلافات مرزی چین و هند به دهلی نو سفرمی کند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ازپکن، سخنگوی وزارت امور خارجه چین با اعلام این خبر گفت: «وانگ یی» عضو دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب حاکم چین و وزیر امور خارجه و نماینده ویژه چین در مورد مسئله مرزی چین و هند از ۲۷ تا ۲۹ مرداد (۱۸ تا ۲۰ آگوست ) به دعوت هند به این کشور سفر می‌کند.

شرکت در بیست و چهارمین نشست نمایندگان ویژه دو کشور در مورد مسئله مرزی چین و هند مهمترین برنامه دیپلمات ارشد چین در سفر به هندخواهد بود.