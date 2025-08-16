نمایندگان گیلان در مجلس شورای اسلامی در آیین بزرگداشت روز خبرنگار، ویژه خبرنگاران رسانه ملی، بر نقش حساس رسانه در مقابله با جنگ نرم، لزوم امنیت شغلی خبرنگاران، توجه به نسل آلفا و اهمیت «خبرنگاری داده محور» تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان ؛ جبار کوچکی نژاد از نمایندگان شهرستان‌های رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی، در مراسم روز خبرنگار در سالن اجتماعات صداوسیمای گیلان، ضمن تبریک روز و هفته خبرنگار، به شهدای رسانه در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی رژیم غاصب صهیونستی اشاره کرد و گفت: ساختمان شیشه‌ای رسانه ملی به دلیل حضور پررنگ در جنگ رسانه‌ای‌ای و فرهنگی هدف موشک قرار گرفت و این نشان دهنده ضعف دشمن و وظیفه خطیر اصحاب رسانه در روشنگری و روایت حقیقت است.

وی توجه به نیروی انسانی و تبدیل وضعیت و امنیت شغلی اصحاب رسانه را موجب ارتقای قدرت و اعتماد و توجه آن از سوی مردم دانست.

نماینده شهرستان رودبار در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم با تاکید بر لزوم دانش، آگاهی و به روزرسانی اطلاعات جامعه خبرنگار گفت: رسانه رسالت هدایت گری، آگاهی بخشی و روشنگری در جامعه را دارد که این وظیفه خبرنگاران و اصحاب رسانه را حساس و سخت می‌کند.

مهرداد گودرزوند چگینی با بیان اینکه علت عقب ماندن استان گیلان، ندادن اطلاعات و آگاهی درست به مردم است، افزود: یکی از این مسائل مشکل پسماند است که همچنان بدون حل باقی مانده و اصحاب رسانه باید با جمع آوری اطلاعات درست و دقیق به دنبال به چالش کشیدن مدیران و حل مشکلات استان باشند.

وی همچنین به وضعیت ساماندهی نیرو‌های شرکتی اشاره کرد و گفت: حذف جذب شرکتی‌ها یکی از مواردی بود که در قانون گنجانده شد.

نماینده مردم شهرستان لنگرود در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تبدیل وضعیت و ساماندهی نیرو‌های شرکتی نیز در مجلس مطرح و به دنبال قانون گذاری و اجرای آن از سوی دولت هستیم نیز در این مراسم گفت: دشمن در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم غاصب صهیونیستی سه گروه شامل فرماندهان، سران قوه و صداوسیما را به عنوان حلقه واسط حاکمیت و مردم، با هدف ساقط کردن نظام مورد هدف قرار دادند که همچون همیشه ناموفق بودند.

مهرداد لاهوتی، با اشاره به کلام امام خمینی رحمت الله علیه که صداو سیما را دانشگاه نامیدند گفت: صداو سیما متعلق به همه ملت است و انصافا مطالبات همه اقشار در آن مطرح می‌شود و به دلیل این رسالت مطالبه گری و عدالت محوری، کار دشوار و حساسی بر عهده دارد.

نماینده مردم شهرستان صومعه سرا و نماینده معین بندر انزلی در مجلس شورای اسلامی هم در این مراسم با اشاره به نیازمندی‌ها، ساختار و مشکلاتی، چون تبدیل وضعیت کارکنان سازمان صداوسیما گفت: مجلس امسال ۴۳ همت شامل ۳۵ همت از منابع عمومی و ۳۵ همت از منابع اختصاصی در نظر گرفته است.

سعید رحمت زاده با بیان اینکه امروز «داده» به عنوان کالای ارزشمند در دنیا مطرح است، افزود: جنگ دنیای امروز و آینده جنگ «داده ها» است و داده زیر بنای هر تصمیم گیری صحیح است و خبرنگار داده محور ، خبرنگاری است که خبرش بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه مخاطب ما در جهان امروز نسل آلفا است ، افزود: با ظهور هوش مصنوعی نیاز مندی‌های این نسل باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد.

مدیرکل صداوسیمای گیلان نیز در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به ویژه شهید محمود صارمی و شهید نیما رجب پور سردبیر اهل لاهیجان که در حمله رژیم صهیونی به ساختمان شیشه ای صدا و سیما به شهادت رسید گفت: در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی رژیم غاصب و کودکش صهیونستی ، خبرنگاران در کنار نیروی انتظامی همچون همیشه مقاوم ایستادند و وحدت، عشق و وطن دوستی ملت ایران را روایت کردند که ستودنی است.

تقی ربانی با بیان اینکه بر اساس نظر سنجی، خبر صداو سیمای گیلان ۸۱ درصد مخاطب دارد، افزود: دلیل این موفقیت و جلب بالای مخاطب فقط با تلاش خبرنگاران شهرستان‌ها و مرکز استان برای انعکاس خبر‌ها و مطالبه گری برای رفع مشکلات مردم است.

مهدی محمودی معاون خبر صداو سیمای گیلان نیز در این مراسم گفت: همکاران من در بخش خبر صدا و سیما با هدف رضایتمندی خدا و رضایت مردم و پیشرفت و آبادانی استان و کشور بی وقفه تلاش می‌کنند.

همچنین در این مراسم برخی خبرنگاران مسائل و نکته نظرات خود را بیان کردند.

در پایان این مراسم از خبرنگاران رسانه ملی در گیلان با اهدای لوح سپاس تجلیل شد.