دستگاه تصویربرداری سیآرم پیشرفته در بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) ایرانشهر نصب و راه اندازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیر تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر گفت: این اقدام بعنوان یک تحول اساسی در ارائه خدمات درمانی به بیماران در اتاق عمل بیمارستان به شمار میرود.
خالد امیدی افزود: این دستگاه با ارزش مالی بیش از ۴۰ میلیارد ریال که از منابع دانشگاهی تأمین شده، به جراحان این امکان را میدهد که در حین انجام عملهای جراحی، تصاویر زنده و دقیقی از نواحی مورد نظر مشاهده کنند.
وی افزود: این ویژگی بویژه در عملهای پیچیده و حساس، میتواند به کاهش ریسک و افزایش دقت جراحی کمک کند.
امیدی همچنین تأکید کرد که این دستگاه نهتنها به بهبود کیفیت خدمات درمانی کمک میکند، بلکه میتواند به افزایش رضایت بیماران و کاهش زمان بستری آنها در بیمارستان نیز منجر شود.
با توجه به پیشرفتهای روزافزون در فناوریهای پزشکی، نصب این دستگاه نشاندهنده تعهد دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر به ارتقای سطح خدمات بهداشتی و درمانی در منطقه است.
وی در پایان افزود: این اقدام، گامی مؤثر در راستای بهبود سلامت جامعه و افزایش توانمندیهای کادر پزشکی بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) به شمار میرود و امید میرود که با بهرهبرداری از این تکنولوژی پیشرفته، شاهد نتایج مثبت بیشتری در درمان بیماران باشیم.