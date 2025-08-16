پخش زنده
به گزارش هواشناسی، از فردا تا اواخر هفته هوای استان پایدار و در اکثر ساعات آسمان صاف خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، در این مدت در ساعات بعد از ظهر وزش باد پیش بینی میشود.
با توجه به جریانهای غربی و سرعت وزش باد روی عراق و سوریه تا روز دوشنبه در برخی ساعات شرایط برای تشکیل گردو خاک و انتقال بخشی از آن به استان وجود دارد که موجب کاهش نسبی دید و کیفیت هوا به خصوص در نیمه غربی استان خواهد شد.
از لحاظ دمایی روزهای دوشنبه تا چهارشنبه دماهای حداکثر روزانه حدود ۲ درجه افزایش مییابد.