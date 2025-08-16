پخش زنده
امروز: -
بارشهای سنگین موسمی و پدیده «انفجار ابر» در ایالت خیبرپختونخوا پاکستان طی شبانه روز گذشته موجب مرگ دستکم ۳۰۷ نفر شد و خسارات گستردهای بر جای گذاشت.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلامآباد به نقل از روزنامه «داون»، اداره مدیریت بحران ایالت (PDMA) اعلام کرد: در پی بارندگیهای شدید و سیلابهای ناگهانی در ایالت خیبرپختونخوا پاکستان، بخش «بونیر» با ۱۸۴ قربانی بیشترین تلفات را ثبت کرده است.
بر اساس آمار منتشرشده حوادث مذکور از جمله سیل در شهر «شانگلا» ۳۶ کشته، «مانسهره» ۲۳، «سوات» ۲۲، «باجور» ۲۱، «بتگرام» ۱۵ و «دیر» ۵ کشته گزارش کردهاند.
این نهاد افزود از مجموع جانباختگان ۲۷۹ نفر مرد، ۱۵ نفر زن و ۱۳ نفر کودک بودهاند. همچنین در این حوادث بیش از ۱۰۰ نفر زخمی شدهاند و بر اساس آمار اولیه ۷۴ خانه نیز خسارت دیده که ۶۳ واحد به طور جزئی و ۱۱ خانه به طور کامل تخریب شده است.
مسئولان محلی شهرستان بونیر گفتند تاکنون اجساد ۱۸۵ نفر از مناطق سیلزده خارج شده و بیش از ۱۰۰ نفر زخمی شدهاند. همچنین در منطقه «چغرزئی» دستکم ۳۰ نفر مفقود هستند و احتمال افزایش تلفات وجود دارد.
اداره مدیریت بحران ایالتی هشدار داده است که بارشهای سنگین تا ۲۱ اوت بهطور متناوب ادامه خواهد داشت و خطر وقوع سیلابهای جدید همچنان بالاست.
این نهاد تأکید کرد مرکز عملیات اضطراری کاملاً فعال است و شهروندان میتوانند هرگونه حادثه یا گزارش درباره شرایط جوی را از طریق شماره رایگان ۱۷۰۰ اطلاع دهند.
به دستور ویژه «علی امین گنداپور» سروزیر ایالت خیبرپختونخوا، بودجه اضطراری برای کمک به مناطق آسیبدیده تخصیص یافته و به تمامی نهادهای مرتبط دستور داده شده است تا عملیات امداد و نجات را تسریع کنند.
همچنین تأکید شده که جادههای بسته در مناطق گردشگری و راههای ارتباطی اصلی با استفاده از تمام امکانات بازگشایی شود.