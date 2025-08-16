پخش زنده
امروز: -
کمیتهای ویژه برای پیشگیری و کنترل شیوع طاعون نشخوارکنندگان کوچک در جمعیت بزهای وحشی، در زیستگاهها تشکیل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ با هدف جلوگیری از گسترش بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک (PPR) در مناطق زیستمحیطی، کمیتهای ویژه با حضور دستگاههای مسئول و مرتبط تشکیل شد تا اقدامات فوری و پیشگیرانه در مقابله با این بیماری اتخاذ شود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اعلام کرد: به منظور جلوگیری از گسترش بیماری در منطقه و با توجه به تحرک گونههای وحشی، مقرر شد نظارتها بر زیستگاهها تشدید شود، مکاتبات لازم با دستگاههای مرتبط برای همکاری همهجانبه انجام گیرد و همچنین جلسات هماهنگی با بخشدار و دهیاران منطقه با جدیت دنبال شود.
وی با اشاره به برنامهریزی جهت پایش مستمر زیستگاههای حساس، از راهاندازی تیمهای پایش با مشارکت اداره کل، شهرستانهای هدف و پشتیبانی سایر نهادها خبر داد.
هاشمی همچنین از برگزاری جلسه مشترک با حضور اداره دامپزشکی، اداره کل محیط زیست استان و اداره کل حفاظت محیط زیست البرز در شهرستان آبیک برای بررسی راهکارهای پیشگیری و هماهنگیهای لازم خبر داد.