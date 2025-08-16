به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، صمد رنجبری بیان کرد: این نهاده‌ها شامل ۲۷ هزار و ۶۵۶ تن ذرت دامی، ۲۶ هزار و ۱۴۰ تن کنجاله سویا و ۱۸ هزار و ۶۰۴ تن جو دامی بین بهره‌برداران و تولیدکنندگان بخش دام و طیور استان فارس توزیع شده است.

رنجبری از تولیدکنندگان خواست که اطلاعات واحد‌های بهره برداری خود را در سامانه‌های مربوطه به‌روز رسانی کنند تا ضمن بهره‌مندی بهتر از حمایت‌ها، امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر و توزیع بهینه نهاده‌ها فراهم شود.