کشاورزان بیجاری با تحویل ۲۰۵ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم گندم برای سومین سال متوالی رتبه نخست کشور را دارند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، سرپرست شرکت غله و خدمات بازرگانی استان کردستان گفت: بیش از ۷۳ هزار کشاورز کردستانی محصول خود را از سطح ۹۸ درصد از ۶۶۶ هزار هکتار مزارع گندم درو کرده و تحویل مراکز خرید دادهاند.
آرتن اضافه کرد: کل محصول خریداری شده تا به امروز ۷۷۵ هزار تن به ارزش ۱۶ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان است که ۵۲ درصد آن معادل هشت هزار و ۴۴۰ همت تاکنون پرداخت شده است.
وی ادامه داد: تاکنون ۳۰۰ هزار تن از گندم تولیدی کردستان به استانهای اصفهان، تهران، آذربایجان شرقی، بوشهر، چهار محال و بختیاری، قم، گیلان، مازنداران، هرمزگان و یزد صادر شده است.
گندم تولیدی استان کردستان سال زراعی جاری به دلیل شرایط آب و هوایی و خشکسالی ۳۰ درصد کمتر از پارسال بود.