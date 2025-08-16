به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، سرپرست شرکت غله و خدمات بازرگانی استان کردستان گفت: بیش از ۷۳ هزار کشاورز کردستانی محصول خود را از سطح ۹۸ درصد از ۶۶۶ هزار هکتار مزارع گندم درو کرده و تحویل مراکز خرید داده‌اند.

آرتن اضافه کرد: کل محصول خریداری شده تا به امروز ۷۷۵ هزار تن به ارزش ۱۶ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان است که ۵۲ درصد آن معادل هشت هزار و ۴۴۰ همت تاکنون پرداخت شده است.

وی ادامه داد: تاکنون ۳۰۰ هزار تن از گندم تولیدی کردستان به استان‌های اصفهان، تهران، آذربایجان شرقی، بوشهر، چهار محال و بختیاری، قم، گیلان، مازنداران، هرمزگان و یزد صادر شده است.

گندم تولیدی استان کردستان سال زراعی جاری به دلیل شرایط آب و هوایی و خشکسالی ۳۰ درصد کمتر از پارسال بود.