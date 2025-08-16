پخش زنده
امروز: -
علیرغم تأکیدهای مکرر بر اهمیت حمایت از شرکتهای دانشبنیان در مسیر توسعه اقتصاد دانشمحور، وضعیت شرکتهای دانشبنیان مستقر در پارک علم و فناوری قم نشان از کمبود جدی فضا و امکانات دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیر پارک علم و فناوری قم با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود ۲۷۰ شرکت دانشبنیان در فضاهای مختلف در سطح شهر قم مستقر هستند گفت: از این تعداد، بیش از ۱۰ شرکت در صف انتظار دریافت مکان جدید قرار دارند و ۲۰ شرکت دیگر نیز تقاضای افزایش فضای کاری دادهاند.
خیرالله رهسپارفرد، با اشاره به پیگیریهای متعدد پارک علم و فناوری قم بر اساس ماده ۶ بند «ب» قانون جهش تولید دانشبنیان از دستگاههای اجرایی استان، برای اختصاص فضای مازاد خود به این شرکتها گفت: متأسفانه تاکنون هیچیک از دستگاهها همکاری نکردهاند و یا حتی فضای خالی خود را معرفی نکردهاند.
بازدیدهای میدانی نشان میدهد بخش قابل توجهی از شرکتهای دانشبنیان قم در ساختمانهایی با کاربری مسکونی و حتی ساختمانهای قدیمی بدون آسانسور فعالیت میکنند؛ فضایی که به دلیل محدودیت شدید، امکان توسعه و گسترش فعالیت بسیاری از این شرکتها را گرفته است.
این در حالی است که در مجموع، شرکتهای دانشبنیان قم با بیش از دو هزار و ۶۰۰ نیروی متخصص و نخبه دانشگاهی فعالیت میکنند. کارشناسان معتقدند اگر به این شرکتها بها داده شود، محصولات تولیدی آنها میتواند ارزش افزوده بالایی برای استان و کشور به همراه داشته باشد.