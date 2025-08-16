بازگشت بیش از ۱۳ هزار زائر بوشهری با ناوگان حمل و نقل عمومی
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان بوشهر گفت: تا کنون ۱۳ هزار و ۴۰۱ زائر بوشهری پیاده روی اربعین با ناوگان حمل و نقل عمومی به استان بازگشتهاند.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، فرزاد رستمی افزود: از ابتدای ماه صفر تا روز اربعین (۴ تا ۲۴ مرداد) در مجموع ۱۲ هزار و ۱۷۸ نفر با ناوگان حمل و نقل عمومی به پایانه مرزی شلمچه اعزام شدهاند.
وی اظهار کرد: دلیل کمتر بودن آمار رفت نسبت به برگشت زائران استان، ناشی از استفاده بیشتر از ناوگان عمومی برای برگشت بوده است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان بوشهر با اشاره به پیشبینی ۲۰۰ دستگاه اتوبوس برای عملیات جابهجایی زائران اربعین در استان، یادآور شد: طبق پیشبینیها امشب تا فردا شب بقیه زائران استان به مرز میرسند که ناوگان اتوبوسی برای جابهجایی آنها پیشبینی شده است.
وی یادآور شد: برای نظارت و تسهیل تردد زائران استان، ۱۵ نفر از همکاران در مرز شلمچه مستقر هستند و ۲۰ دستگاه ماشین آلات راهداری نیز برای پشتیبانی به مرز مهران اعزام شدهاند.
رستمی از زائران خواست مشکلات احتمالی یا پیشنهادات خود درخصوص خدمات دهی اربعین را با شماره ۱۴۱ منعکس کنند تا در سریعترین زمان رسیدگی شود.