بهدنبال بارش باران و کاهش دما در سطح مناطق مرکزی استان اردبیل، دمای هوا در مرکز این استان به شکل محسوسی کاهش یافته و با ثبت دمای ۱۹ درجه سلسیوسی در ساعت ۱۳ امروز به عنوان خنکترین مرکز استان در کشور است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل در حالی که بسیاری از نقاط کشور، به ویژه نیمه جنوبی، گرمای طاقتفرسای تابستان را تجربه میکنند، استان اردبیل روزی مطبوع و خنک را پشت سر گذاشت. بر اساس آخرین گزارشهای هواشناسی منتشر شده در ساعت ۱۳ امروز، شهرستان اردبیل با ثبت دمای ۱۹ درجه سلسیوس، عنوان خنکترین مرکز استان را در میان مراکز استانهای کشور به خود اختصاص داد.
ایران، سرزمین چهار فصل، امروز بار دیگر صحنه تضادهای اقلیمی چشمگیر خود بود. در حالی که شهر اردبیل با ۱۹ درجه سلسیوس، خنکترین مرکز استان کشور لقب گرفت، اهواز با ۴۶ درجه سلسیوس، گرمترین نقطه ایران را به خود اختصاص داد. این اختلاف دمای ۲۷ درجهای، نه تنها نشاندهنده تنوع اقلیمی بینظیر کشورمان است، بلکه تصویری جذاب از زندگی روزمره مردم در این دو نقطه جغرافیایی متضاد ارائه میدهد.
از روز گذشته، سامانه ناپایدار جوی با هوای ابری و مهگرفتگی در برخی مقاطع، آسمان استان را در بر گرفته و این موهبت الهی، دمای هوا را در میانه فصل تابستان به شکل محسوسی کاهش داده و هوایی بسیار خنک و دلپذیر را برای شهروندان به ارمغان آورده است.
گفتنی است شهر نمین در استان اردبیل نیز در همین ساعت با دمای ۱۵ درجه سلسیوس خنکترین شهر کشور لقب گرفته است.
این تغییر آب و هوا، فرصتی مغتنم برای لذت بردن از طبیعت زیبای اردبیل در تابستان فراهم آورده و تنوع اقلیمی استان را بیش از پیش نمایان ساخته است.
کارشناسان هواشناسی پیشبینی میکنند هوای خنک و مطبوع در اردبیل تا روزهای آینده ادامه داشته باشد، در حالی که انتظار میرود گرمای هوا در نقاط دیگر کشور همچنان پابرجا بماند.
این وضعیت، اردبیل را به مقصدی جذاب برای مسافرانی تبدیل کرده است که به دنبال فرار از گرمای تابستان و لذت بردن از آب و هوایی دلنشین هستند.
در ساعات شب، هوای خنک روز جای خود را به سرما داده و سبب شده تا اهالی در مناطق مرکزی و جنوبی استان مجبور به استفاده از لباس گرم شوند.