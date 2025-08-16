در ایام اربعین حسینی، اداره کل دامپزشکی استان زنجان با هدف حفظ سلامت عمومی و رعایت موازین شرعی، طرح نظارت بهداشتی و شرعی بر دام‌های قربانی را با حضور فعال کارشناسان دامپزشکی در محل‌های ذبح اجرا کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سرپرست اداره کل دامپزشکی استان زنجان گفت:در اجرای این طرح، مجموعاً ۱۲۷ رأس دام زنده و ۱۰۷ لاشه مورد بازرسی دقیق قرار گرفتند.

وی افزود: در نتیجه این نظارت‌ها، ۱۸ لاشه اصلاحی شناسایی شد و تعدادی از اندام‌های دام‌ها از جمله کبد، ریه و کلیه به دلیل عدم انطباق با معیار‌های بهداشتی ضبط شد.

اشرفی با تأکید بر اهمیت نظارت شرعی و بهداشتی در مناسبت‌های مذهبی افزود:نظارت بهداشتی و شرعی دامپزشکی بر دام‌های قربانی، یکی از وظایف کلیدی در راستای ارتقاء سلامت عمومی و افزایش اعتماد اجتماعی به فرآیند قربانی شرعی است. خوشبختانه با تلاش شبانه‌روزی کارشناسان دامپزشکی و همراهی دفتر نمایندگی ولی‌فقیه، این طرح با دقت و کیفیت مطلوب اجرا شد.

سرپرست دامپزشکی استان زنجان ضمن قدردانی از همکاری نهاد‌های اجرایی، مذهبی و مردمی، بر استمرار این نظارت‌ها در مناسبت‌های آینده تأکید کرد و گفت:دامپزشکی استان زنجان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی و هماهنگی میان‌بخشی، همواره در مسیر ارتقاء سلامت جامعه و حفظ حرمت مناسک دینی گام برمی‌دارد.

این طرح در چارچوب سیاست‌های سازمان دامپزشکی کشور و با هدف پیشگیری از بیماری‌های مشترک انسان و دام، ارتقاء امنیت غذایی و حفظ سلامت زائران اجرا شده است.