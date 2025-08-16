پخش زنده
مدیر کل پشتیبانی امور دام استان فارس گفت: حدود سه هزار تن انواع فرآوردههای دامی از ابتدای امسال تاکنون در این استان توزیع شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رنجبری بیان کرد: از ابتدای امسال تاکنون هزار و ۲۹۷ تن انواع فرآوردههای دامی بین شبکههای توزیع و مراکز عرضه استان فارس توزیع شده است.
وی افزود: این فراوردهها شامل ۹۰۲ تن گوشت منجمد مرغ و ۳۹۵ تن گوشت منجمد گوساله است.
به گفته این مقام مسئول: این توزیع علاوه بر حمایت از مصرفکنندگان عادی، گوشت مورد نیاز ویژه هیاتهای مذهبی در مناسبتهای مختلف از جمله مراسم عزاداری اربعین حسینی را فراهم کرده است