تحقیر ترامپ و دست برتر پوتین در مذاکره آلاسکا، انتقادهای زیادی را در محافل رسانه ای و سیاسی آمریکا برانگیخته است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما در نیویورک، رسانه های آمریکا و بسیاری از شخصیتهای سیاسی این کشور از هر دو حزب سیاسی، پوتین را پیروز قطعی نشست آلاسکا می دانند.

حتی تلویزیون فاکس نیوز به عنوان حامی همیشگی ترامپ هم این دیدار را به باد انتقاد گرفت و این گونه گزارش داد: فضای حاکم بر سالن خیلی غیرمعمول بود و اصلا مطلوب نبود. به‌نظر نمی‌رسید دیدار نتیجه‌ مثبتی داشته. پوتین وارد شد و فورا صحبت کرد، کنار رئیس‌جمهور ما عکس گرفت و بعد هم صحنه را ترک کرد جوری که انگار همه چیز طبق خواسته او پیش رفته باشه.

روزنامه نیویورک تایمز آمریکا هم نوشت: ولادیمیر پوتین هنگام پیاده شدن از هواپیمایش و استقبال رئیس جمهور ترامپ، شاد و واقعاً مشتاق به نظر می‌رسید، او کاملاً حق داشت که چنین احساسی داشته باشد چون پس از سه سال انزوای دیپلماتیک، تحریم‌ها و صدور حکم بازداشت، او در خاک آمریکا به عنوان رهبر ناتو فرود آمده بود و با استقبال گرم رئیس جمهور ترامپ روی فرش قرمز مواجه شد.

نشریه وال استریت ژورنال آمریکا هم در این باره نوشت: ترامپ فرش قرمز را برای پوتین پهن کرد اما در عوض چیز زیادی به دست نیاورد. اما پوتین پیروزی‌های نمادینی به دست آورد، از جمله اینکه در خاک آمریکا با او از موضع برابر رفتار شد، تحریم‌ها را دور زد و در میدان نبرد هم هیچ امتیازی نداد.

جان بولتون متحد تندروی بلی ترامپ هم گفت: پوتین آشکارا پیروز شد اما ترامپ به جز جلسات بعدی بیشتر با پوتین، دستاورد دیگری نداشت! پوتین برای برقراری ارتباط مجدد آن هم تحت شرایط مدنظر خودش مدت زیادی تلاش کرد و در نتیجه آن از تحریم ها فرار کرده، با آتش بس هم موافقت نکرده ضمن اینکه جلسه بعدی هم مشخص نشده. پوتین به بیشتر خواسته هاش رسید اما ترامپ دستاورد خیلی کمی داشت، او خیلی خیلی هم خسته به نظر می رسید.

ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت خارجه روسیه در واکنش به این سرخوردگی رسانه های غربی در این باره نوشت: رسانه‌های غربی در وضعیتی هستند که می‌توان آن را جنون نامید، چیزی نزدیک به دیوانگی کامل، سه سال است که از انزوای روسیه صحبت می‌کنند و امروز فرش قرمزی را دیدند که در آمریکا از رئیس جمهور روسیه استقبال کرد.