پاکستان با رد قاطعانه اظهارات اخیر نخستوزیر رژیم صهیونیستی درباره تشکیل بهاصطلاح «اسرائیل بزرگ» و طرحهای اشغالگرانه برای اخراج اجباری فلسطینیان از غزه، این ایدهها را «غیرقانونی و تحریکآمیز» توصیف کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلامآباد، وزارت امور خارجه پاکستان در بیانیهای اعلام کرد: اینگونه اظهارات آشکارا ناقض حقوق بینالملل، منشور سازمان ملل و قطعنامههای مربوط به فلسطین است و نشان میدهد رژیم صهیونیستی قصد دارد اشغال غیرقانونی خود را تحکیم کرده و تمامی تلاشهای جامعه جهانی برای صلح و ثبات پایدار در منطقه را نادیده بگیرد.
وزارت خارجه پاکستان تأکید کرد: جامعه جهانی باید چنین تصورات تحریکآمیزی را بهطور کامل رد کرده و برای جلوگیری از اقدامات بیثباتکننده رژیم صهیونیستی و پایان دادن به جرایم و جنایات مستمر علیه ملت فلسطین، گامهای فوری و مؤثر بردارد.
پاکستان در این بیانیه بر حمایت کامل خود از حقوق مشروع ملت فلسطین بهویژه حق تعیین سرنوشت و تشکیل یک دولت مستقل، پایدار و یکپارچه فلسطین بر اساس مرزهای پیش از ۱۹۶۷ به پایتختی قدس شریف، بار دیگر تاکید کرد.