یک بهله سارگپه پا بلند پس از دو سال درمان و توانبخشی در طبیعت زاگرس رها شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر انجمن یاران بلوط زاگرس گفت: این پرنده شکاری دو سال پیش از سوی انجمن میراث زاگرس به انجمن یاران بلوط زاگرس فارس تحویل داده شد.
فواد پارسایی افزود: پس از معاینه و تهیه گرافی، مشخص شد که پرنده به دلیل شلیک گلوله دچار شکستگی بال، عفونت زخمها و ضعف شدید است.
فواد پارسایی ادامه داد: این سارگپه بلافاصله تحت درمان و جراحی قرار گرفت و پس از بهبودی اولیه، یک دوره بیماری آبله را پشت سر گذاشت و به دلیل آسیبهای جدی به شاهپرها، یک دوره کامل پرریزی نیز داشت.
مدیر انجمن یاران بلوط زاگرس بیان کرد: این پرنده پس از تکمیل فرآیند درمان، به مدت دو هفته تحت آزمایش پرواز و شکار قرار گرفت و وقتی آمادگی کامل خود را برای بازگشت به طبیعت کسب کرد، در زیستگاه مناسبی در زاگرس رهاسازی شد.