به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر جنایتکار صهیونیستی که دستش به خون مردم مظلوم و بی دفاع غزه آلوده است و با محاصره ساکنان سرزمین غزه، از ورود هر گونه آب، مواد غذایی و دارو خودداری می‌کند در یک گزافه گویی و در یک سخنرانی اعلام کرده است که حاضر به حل مشکل آب ایران است.

این جنایتکار در جنگ ۱۲ روزه که علیه ملت ایران انجام داد، علاوه بر به شهادت رساندن شهروندان کشورمان که غیر نظامی بودند به زیر ساخت‌های شهری از جمله شبکه آب حمله کرد و حال امروز ادعا می‌کند که می‌خواهد مشکل آب مردم ایران را حل کند. خوزستانی‌ها قهرمان در پاسخ به این گزافه گویی‌های نخست وزیر رژیم صهیونی اعلام کردند که ملت ایران همیشه شعار هیهات مناالذله را سر می‌دهند و با افتخار در مقابل جنایتکاران و مستکبران جهان ایستاده‌اند.