به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، در اطلاعیه حج و زیارت استان آمده است: ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن اﻋﺰام ﺑﻪ ﻋﻤﺮه ﻣﻔﺮده که دارای کارت ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﺎنکی ﺗﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ۵۰۰ هستند میﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﯾﻨﺘﺮنتی ﺑﻪ ﻧشانی https://my.haj.ir ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب کاروان و وارﯾﺰ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﻔﺮ اﻗﺪام کنند.

ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن می‌ﺗﻮاﻧﻨﺪ برای کسب اﻃﻼﻋﺎت تکمیلی ﺑﻪ درگاه اﯾﻨﺘرنتی ﺣﺞ و زﯾﺎرت اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن شرقی ﺑﻪ ﻧﺸانی https://azsharghi.haj.ir و ﯾﺎ دﻓﺎﺗﺮ و شرکتﻫﺎی زﯾﺎرتی ﻣﺠﺎز اﺳﺘﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ کنند.