پخش زنده
امروز: -
حج و زیارت استان آذربایجان شرقی درباره ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن اﻋﺰام ﺑﻪ ﻋﻤﺮه ﻣﻔﺮده که دارای کارت ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﺎﻧکی ﺗﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ۵۰۰ هستند اطلاعیه ای صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، در اطلاعیه حج و زیارت استان آمده است: ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن اﻋﺰام ﺑﻪ ﻋﻤﺮه ﻣﻔﺮده که دارای کارت ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﺎنکی ﺗﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ۵۰۰ هستند میﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﯾﻨﺘﺮنتی ﺑﻪ ﻧشانی https://my.haj.ir ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب کاروان و وارﯾﺰ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﻔﺮ اﻗﺪام کنند.
ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن میﺗﻮاﻧﻨﺪ برای کسب اﻃﻼﻋﺎت تکمیلی ﺑﻪ درگاه اﯾﻨﺘرنتی ﺣﺞ و زﯾﺎرت اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن شرقی ﺑﻪ ﻧﺸانی https://azsharghi.haj.ir و ﯾﺎ دﻓﺎﺗﺮ و شرکتﻫﺎی زﯾﺎرتی ﻣﺠﺎز اﺳﺘﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ کنند.