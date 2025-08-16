کمبود ۲۰ تن مرغ در کهگیلویه و بویراحمد
مصرف روزانه مرغ در کهگیلویه و بویراحمد ۷۰ تن و تولید داخلی استان تنها ۵۰ تن است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان هم با اشاره به وابستگی استان به واردات برخی محصولات، گفت: مصرف روزانه مرغ در استان بین ۶۵ تا ۷۰ تن است که این در حالی است تولید داخلی استان تنها ۵۰ تن است و ۲۰ تن کمبود مرغ است که از سایر استانها تأمین میشود و همین موضوع عامل بالا بودن قیمت مرغ است.
رضا فرازی اظهار کرد: بالای یک میلیون قطعه جوجه ریزی در استان نیاز است که این در حالی است که تولیدات استان ۴۰۰ قطعه است.
وی افزود: برای جبران این کمبود، علاوه بر واردات از استانهای همجوار، ۱۷ تن مرغ منجمد در بازار توزیع شده است.