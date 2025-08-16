پخش زنده
در کشمیردر شهر کوهستانی کارگل، در شمال هند هزاران نفر با حضور گسترده در خیابانها، همبستگی خود را با ملت مظلوم فلسطین اعلام کردند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کشمیر در شهر کوهستانی کارگل، در شمال هند هزاران نفر با حضور گسترده در خیابانها، همبستگی خود را با ملت مظلوم فلسطین اعلام کردند. این راهپیمایی عظیم به همت «بنیاد یادبود امام خمینی(ره)» برگزار شد و از مقابل مسجد جامع کارگل آغاز و پس از طی مسیرهای اصلی شهر با قرائت قطعنامه پایانی خاتمه یافت.شرکتکنندگان با در دست داشتن پرچمهای فلسطین، پرچمهای جمهوری اسلامی ایران و تصاویر حضرت آیتالله العظمی سید علی خامنهای، شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» سر دادند و جنایات قدرتهای استکباری علیه مردم بیدفاع فلسطین را به شدت محکوم کردند.اکبر علی، یکی از شرکتکنندگان در این راهپیمایی، با تأکید بر پیوند عمیق مردم کارگل با آرمانهای انقلاب اسلامی گفت: «جوانان ما با امام خامنهای هستند و تا ظهور امام زمان (عج) از ایشان حمایت خواهیم کرد. ما بیعت خود را با ایشان اعلام میکنیم و جوانان ما به اندازهای آگاه هستند که از حق پشتیبانی کنند.»
راهپیمایان با اشاره به استمرار ظلم و جنایت در جهان، آمریکا و رژیم صهیونیستی را «یزیدهای امروز» نامیدند.
یکی از معترضان در این باره گفت: «یزیدهای امروز آمریکا و اسرائیل هستند و همان کاری را میکنند که در کربلا با امام حسین علیهالسلام انجام شد. وظیفه ما این است که آمریکا و متحدانش را تحریم کنیم.»
در بیانیههای صادرشده از سوی برگزارکنندگان، بر اهمیت تداوم حمایت از مردم فلسطین به عنوان یک وظیفه دینی، اخلاقی و انسانی تأکید شد. یکی دیگر از معترضان گفت:
«حمایت از فلسطینیان وظیفه اخلاقی، اجتماعی و انسانی ماست و ما به انجام آن ادامه خواهیم داد. این همان درس کربلاست.»
این راهپیمایی که با حضور اقشار مختلف مردم از جمله علما، دانشجویان، جوانان و خانوادهها برگزار شد، بار دیگر نشان داد که مردم کارگل با الهام از آموزههای نهضت عاشورا و در سایه رهبری امام خامنهای، در کنار جبهه مقاومت و ملت فلسطین ایستادهاند و هرگز در برابر ظلم سکوت نخواهند کرد.
