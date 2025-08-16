سیل ویرانگر روز‌های اخیر در هند تاکنون ده‌ها کشته، صد‌ها مفقود، هزاران بی خانمان و میلیون‌ها دلار خسارت وارد کرده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ازدهلی نو، هند این روز‌ها زیر تیغ باران‌های موسمی است؛ از جنوب تا شمال از شرق تا غرب، بارش‌های بی‌امان زندگی میلیون‌ها نفر را تحت تاثیر قرار داده است.

دراین میان، بارش‌های شدید برای شمالی‌ها فاجعه‌ای بزرگتر را رقم زد. در روستای چوسوتی ناحیه کیشتوار ایالت جامو و کشمیر، سیل ناگهانی تاکنون دست‌کم شصت نفر را کشته است. بیش از صد نفر همچنان مفقودند. عملیات نجات به‌صورت شبانه‌روزی ادامه دارد.

مقامات ایالت هیماچال پرداش اعلام کرده‌اند که بارندگی‌های موسمی تا کنون میلیون‌ها دلار خسارت وارد کرده است. طبق گفته این مسئولان، فقط در این ایالت در فصل باران‌های موسمی (دوماه ونیم اخیر) ۱۲۶ نفر بر اثر حوادث مرتبط با بارندگی جان باخته‌اند و ده‌ها نفر نیز همچنان مفقود هستند.

بارندگی‌ها در ایالت‌های بیهار، اوتارپرادش و اوتاراکند نیز خسارات فراوانی برجای گذاشته است.

در غرب هند، بمبئی با بارش بی‌وقفه فلج شد. خیابان‌ها و خطوط راه‌آهن به رودخانه تبدیل شدند و رانش زمین در منطقه ویخرولی این شهر جان دو نفر را گرفت.

پایتخت نیز در امان نماند. بارش بیست وچهار ساعت اخیر، پنجمین بارندگی سنگین سال بود: ده‌ها درخت افتاد، چندین پرواز به تأخیر افتاد و سطح رودخانه یامونا به مرز خطر رسید. تاکنون ریزش دیوار هاو سقوط درختان در پایتخت جان بیش از ده نفر را گرفته است.

پلیس در شهر‌های پر باران از مردم خواسته است جز در مواقع ضروری از خانه خارج نشوند. باران برای هند نعمت است، اما وقتی زیرساخت‌ها تاب نمی‌آورد، همین نعمت به کابوس بدل می‌شود.