کارشناس اداره کل هواشناسی استان قم گفت: آسمان صاف تا قسمتی ابری، در برخی ساعات وزش باد نسبتا شدید و گردوخاک شاهد خواهیم بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مرتضی صبوری با اشاره به اینکه روز یکشنبه هم آسمان صاف تا کمی ابری، در برخی ساعات وزش باد و گردوخاک را شاهد خواهیم بود، گفت: دمای هوا هم یکشنبه ۳۹ درجه سانتی گراد خواهد بود.

وی با اشاره به کمینه و بیشینه دمای استان قم در ۲۴ ساعت گذشته گفت: خنک‌ترین صبح گاه در دستجرد با دمای ۲۱.۷ و گرم‌ترین بعد از ظهر هم جمکران ۴۰.۴ ثبت شد.