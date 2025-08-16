پخش زنده
کارشناس اداره کل هواشناسی استان قم گفت: آسمان صاف تا قسمتی ابری، در برخی ساعات وزش باد نسبتا شدید و گردوخاک شاهد خواهیم بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مرتضی صبوری با اشاره به اینکه روز یکشنبه هم آسمان صاف تا کمی ابری، در برخی ساعات وزش باد و گردوخاک را شاهد خواهیم بود، گفت: دمای هوا هم یکشنبه ۳۹ درجه سانتی گراد خواهد بود.
وی با اشاره به کمینه و بیشینه دمای استان قم در ۲۴ ساعت گذشته گفت: خنکترین صبح گاه در دستجرد با دمای ۲۱.۷ و گرمترین بعد از ظهر هم جمکران ۴۰.۴ ثبت شد.