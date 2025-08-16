به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ موسی جسور با اعلام این خبر، اظهار کرد: صیادان متخلف در منطقه حفاظت شده تالاب نوروزلو توسط یگان حفاظت از محیط زیست این شهرستان شناسایی و دستگیر شدند.

رئیس اداره حفاظت از محیط زیست میاندوآب افزود: مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان میاندوآب و پاسگاه محیط‌بانی شهید منوچهر شجاعیان موفق به کشف و توقیف ۱۵رشته تور دام صیادی غیرمجاز و چندین قطعه ماهی رودخانه‌ای شدند.

وی گفت: محیط‌بانان پس از انجام کار‌های اولیه موفق شدند پس از دریافت اطلاعات، سریعاً وارد عمل شده و صیادان متخلف را دستگیر کردند.

جسور تصریح کرد: از همه مردم فرهنگ‌مدار و دوستدار محیط زیست میاندوآب درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست محیطی، موضوع را از طریق سامانه مربوطه گزارش دهند.

رئیس اداره حفاظت از محیط زیست میاندوآب با تأکید بر اینکه مشارکت همه مردم در حفظ و حراست از طبیعت و محیط زیست ضروری است، افزود: شهروندان می‌توانند گزارش‌های خود از تخلفات صید و شکار، نگهداری و خریدوفروش جانوران وحشی را با شماره‌تلفن ۱۵۴۰ در میان بگذارند.

شهرستان میاندوآب، شهری با حدود ۳۰۰ هزار نفر جمعیت در جنوب آذربایجان غربی و کریدور شمال غرب کشور بوده و پل ارتباطی بین استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کردستان و زنجان به شمار می‌رود و از جایگاه بسیار مهمی در منطقه برخوردار است.

منطقه حفاظت شده تالاب سد نوروزلو میاندوآب با وسعت بیش از یک هزار و ۱۵۰ هکتار از مناطق باارزش تنوع زیستی بالا در منطقه به شمار می‌رود.

این منطقه حفاظت شده در ۱۵ کیلومتری شهر میاندوآب واقع شده است و دارای پوشش گیاهی منحصر‌به‌فرد از جمله درختان گز و نی‌زار‌ها و ... بوده و در این منطقه حیوانات وحشی مانند گراز و روباه و گرگ و خرگوش و برخی پرندگان وجود دارند و در فصول کوچ پرندگانی نظیر غاز، حواصیل، بوتیمار، گاوچرانک، آنقوت، لک‌لک، پرستو، پلیکان، باکلان شناور، کاکائی و چنگر نیز به این تالاب سفر می‌کنند.