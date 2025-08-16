کتیبه ایوان طلای حرم مطهر رضوی به مناسبت فرارسیدن دهه پایانی ماه صفر و در آستانه سالروز شهادت امام رضا علیه السلام تعویض شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، همزمان با فرارسیدن ایام پایانی ماه صفر و شهادت امام رضا علیه السلام، کتیبه ایوان طلای حرم امام‌ هشتم، نصب شد.

در آستانه سالروز شهادت امام رضا علیه السلام، حرم مطهر امام رضا علیه السلام حال و هوایی سراسر غم و اندوه به خود گرفته و صحن ها و رواق های حرم با کتیبه های عزاداری سیاهپوش شده است

عطر معنوی زیارت در کنار رنگهای تیره عزاداری، فضای حرم را سرشار از سوز و اشک ساخته و هر گوشه ای روایتگر داغ مصائبی است که در این ایام بر اهل بیت علیهم السلام گذشته است.

در این ایام، بیشترین یادها و اشکها متوجه امام هشتم است، که شهادتش در همین روزهای پایانی صفر رقم خورده است؛ زائران از جای جای ایران و حتی دیگر کشورها خود را به مشهدالرضا می رسانند تا در غم شهادت آن امام همام شریک شوند.

در شبها و روزهای این دهه، صحن ها و رواق ها مملو از زمزمه های دعا، قرآن خوانی و اشک هایی است که در سوگ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، امام حسن مجتبی علیه السلام و امام رضا علیه السلام جاری می شود. صدای نقاره ها که همیشه یادآور جشن و شادمانی است، در این ایام خاموشی گرفته و فضای حزن انگیز حاکم بر بارگاه رضوی را بیشتر نمایان می سازد.

این روزها حرم امام هشتم صحنه ای ناب از همدلی و عشق زائران به اهل بیت علیهم السلام است؛ جایی که اشکها به زبان مشترک همه دلهای محزون بدل می گردد و عاشقان، در کنار مضجع نورانی امام رضا علیه السلام پناهی می یابند تا از برکت زیارت و دعا، روح و جان خویش را آرامش ببخشند.