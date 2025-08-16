پخش زنده
مسئول دفتر فنی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان گفت: مسجد جامع سجاس از بناهای دوره ایلخانی و سلجوقی، با اعتبار استانی در حال مرمت است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حامد بیگدلی گفت : مرمت محوطه مسجد جامع سجاس زنجان شامل طراحی و اجرای دیوارکشی محوطه، پی سازی، استحکام بخشی، شن ریزی موقت در محوطه مسجد تاریخی و محوطهسازی است.
مسئول دفتر فنی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان افزود: این بخش از مرمت به منظور حفاظت و زیباییبخشی به محوطه مسجد انجام میشود.
بیگدلی گفت : این اقدامات با هدف احیای ارزش تاریخی و فرهنگی مسجد جامع سجاس و همچنین بهبود وضعیت آن برای بازدیدکنندگان انجام میشود.
وی تأکید کرد: مساجد و بناهای مذهبی استان زنجان با معماریهایی که به سبک مختلف دارند، یکی از مهمترین جاذبههای گردشگری محسوب میشود.
مسئول دفتر فنی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان گفت : مسجد جامع سجاس یکی از آثار برجسته دوران اسلامی در استان زنجان محسوب میشود، این مسجد به سبک مساجد شبستانی ساخته شده است و در سال ۱۳۵۳ به شماره ۱۰۱۹ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.
این شهر تاریخی دارای شش تکیه و بیش از ۹ مسجد است.