مسئول دفتر فنی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان گفت: مسجد جامع سجاس از بنا‌های دوره ایلخانی و سلجوقی، با اعتبار استانی در حال مرمت است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حامد بیگدلی گفت : مرمت محوطه مسجد جامع سجاس زنجان شامل طراحی و اجرای دیوارکشی محوطه، پی سازی، استحکام بخشی، شن ریزی موقت در محوطه مسجد تاریخی و محوطه‌سازی است.

مسئول دفتر فنی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان افزود: این بخش از مرمت به منظور حفاظت و زیبایی‌بخشی به محوطه مسجد انجام می‌شود.

بیگدلی گفت : این اقدامات با هدف احیای ارزش تاریخی و فرهنگی مسجد جامع سجاس و همچنین بهبود وضعیت آن برای بازدیدکنندگان انجام می‌شود.

وی تأکید کرد: مساجد و بنا‌های مذهبی استان زنجان با معماری‌هایی که به سبک مختلف دارند، یکی از مهم‌ترین جاذبه‌های گردشگری محسوب می‌شود.

مسئول دفتر فنی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان گفت : مسجد جامع سجاس یکی از آثار برجسته دوران اسلامی در استان زنجان محسوب می‌شود، این مسجد به سبک مساجد شبستانی ساخته شده است و در سال ۱۳۵۳ به شماره ۱۰۱۹ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

این شهر تاریخی دارای شش تکیه و بیش از ۹ مسجد است.