فرمانده انتظامی قائم شهر از شناسایی و دستگیری یک قاتل فراری که در استان همجوار مرتکب قتل شده بود، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرهنگ سید جلیل نبوی گفت: در پی اعلام وقوع یک فقره قتل و متواری شدن قاتل در استان همجوار، با اقدامات اطلاعاتی مشخص شد وی در شهرستان قائم‌شهر مخفی شده است.

وی افزود: مأموران کلانتری ۱۲ در یک عملیات غافلگیرانه موفق شدند متهم را در مخفیگاهش در یکی از مناطق حاشیه‌ای شهر شناسایی و دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی قائم‌شهر تأکید کرد: پلیس با قاطعیت با مخلان نظم و امنیت عمومی برخورد کرده و اجازه ناامنی در جامعه را نخواهد داد.