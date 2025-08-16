مساجد نقش راهبردی و بنیادین در جامعه دارند

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر با اشاره به اهمیت مساجد در جامعه اسلامی، گفت: مساجد از صدر اسلام تا کنون نقش محوری، راهبردی و بنیادین در جامعه دارند.