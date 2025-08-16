مساجد نقش راهبردی و بنیادین در جامعه دارند
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر با اشاره به اهمیت مساجد در جامعه اسلامی، گفت: مساجد از صدر اسلام تا کنون نقش محوری، راهبردی و بنیادین در جامعه دارند.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری در نشست قرارگاه مساجد که با هدف برگزاری آئین بزرگداشت روز جهانی مساجد برگزار شده بود، گفت: مساجد در منظومه نظام اسلامی دارای محوریت ویژه است و همه تحولات فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، دفاعی و نظامی از مساجد آغاز شده و در صدر اسلام و در ۸ سال دفاع مقدس نیز این چنین بوده است.
وی بابیان اینکه مساجد نقش بسیار راهبردی و بنیادین در جامعه دارند، افزود: روز جهانی مساجد، قلب تپنده مساجد برای ارائه فعالیتهای یکساله آنهاست که چه فعالیتهایی در سال گذشته داشتهاند و چه برنامههایی برای سال جدید، دارند.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر اظهار کرد: مساجد استان از دیرباز دارای حریم و حرمت خاصی بودند و باید مساجد به جایگاه شایسته خود برسند. هم اکنون نیز در استان اقدامهای مهمی صورت گرفته و تمامی مساجد به ثبت رسیده و مساجد بوشهر و تهران در رتبه برترکشوری قرار دارند.
وی با بیان اینکه فعالیتهای گسترده مساجد نه تنها به عنوان محل عبادت و مراسم عزاداری، بلکه محور جامع همه خدمات برای جامعه است، گفت: بهزودی طرح ساختار مساجدمحوری برای ارائه خدمات جامع طراحی خواهد شد.
آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری عنوان کرد: شعار برگزاری مراسم امسال روز جهانی مساجد، «مسجد محور وحدت و سنگر مقاومت» است.