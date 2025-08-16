فعالیت‌ گمرکی منطقه آزاد تجاری دو غارون تایباد در همجواری با افغانستان، با دریافت کد گمرکی به‌ صورت رسمی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی دوغارون گفت: با دریافت کد گمرکی به شماره ۶۰۵۰۰ ، همه امور گمرکی در مرز زمینی دوغارون تحت نظارت و مدیریت این سازمان صورت خواهد گرفت.

مجید حبیبی با بیان اینکه منطقه ویژه اقتصادی دوغارون در عمل منحل شده است، افزود: با دریافت کد گمرکی، جهش قابل توجهی در اجرای طرح ساماندهی منطقه آزاد تجاری-صنعتی دوغارون ایجاد می‌ شود و ظرفیت‌ های ویژه‌ ای در حوزه‌ های صادرات، واردات، ترانزیت و تجارت در مرزهای مشترک ایران و افغانستان رقم خواهد خورد.

معاون سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی دوغارون ادامه داد: امکان تعیین عوارض و بهای خدمات گمرکی در محدوده منطقه آزاد تجاری دوغارون، بر اساس قوانین و مقررات موجود بر عهده این سازمان است که البته هم اکنون هیچ‌گونه افزایشی در بهای خدمات و تعرفه‌ ها اعمال نمی‌ شود.

حبیبی بیان کرد: به‌ منظور جلوگیری از دریافت هزینه‌ های اضافه، تمامی هزینه‌ ها در منطقه آزاد تجاری دوغارون یکسان‌ سازی می‌ شود که خود به خود منجر به تسهیل و رفع اساسی موانع تجارت خواهد شد.

وی اضافه کرد: مرز دوغارون یکی از محورهای مهم توسعه شرق کشور به شمار می‌آید و روان‌ سازی فرآیندهای اقتصادی و سرمایه‌ گذاری و جریان انتقال کالا در این گذرگاه بین‌ المللی از اهداف سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی دوغارون است.

حبیبی خاطرنشان کرد: حدود ۶۰ درصد صادرات کالا به افغانستان، از طریق مرز دوغارون انجام می‌ شود و دوغارون، اولین منطقه آزاد با تراز تجاری مثبت در کشور است.