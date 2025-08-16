سقوط بالابر در خیابان ولیعصر؛ یک کشته و یک مصدوم
سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران از وقوع حادثه سقوط بالابر نما در یک برج اداری ـ تجاری در خیابان ولیعصر خبر داد که متأسفانه به مرگ یک کارگر و مصدومیت فرد دیگر انجامید.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما،
جلال ملکی با بیان این خبر گفت: ساعت ۹:۳۲ صبح امروز، حادثه سقوط از ارتفاع در محدوده خیابان ولیعصر پایینتر از خیابان ظفر به سامانه ۱۲۵ اعلام شد و بلافاصله سه ایستگاه آتشنشانی به محل اعزام شدند.
وی افزود: محل حادثه یک برج ۲۱ طبقه بود و در زمان وقوع، دو مرد جوان حدود ۳۰ ساله برای نظافت و تعمیرات نما در یک دستگاه بالابر مشغول کار بودند که ناگهان سیم یکی از بخشهای دستگاه پاره شد و موجب سقوط یک طرف بالابر و معلق ماندن بخش دیگر شد.
به گفته ملکی، در این حادثه یکی از کارگران از بالابر سقوط کرده و بر روی پشتبام طبقه چهارم افتاد که بهشدت مصدوم شد، اما زنده ماند. کارگر دیگر در داخل بالابر گرفتار شده بود که آتشنشانان با استفاده از تجهیزات تخصصی و عملیات راپل او را به سطح زمین منتقل کردند، اما متأسفانه این فرد به دلیل شدت جراحات در محل جان باخت.