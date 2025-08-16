حضور دو ایرانی در مسابقات قهرمانی دختران کمتر از ۲۱ سال جهان
دو مسئولیت مهم و حساس در کمیته کنترل مسابقات والیبال قهرمانی دختران زیر ۲۱ سال جهان بر عهده دو ایرانی است.
محمد شاهمیری داور پر افتخار والیبال ایران که سابقه قضاوت در بازیهای المپیک را نیز در کارنامه خود دارد و در دنیای والیبال چهرهای کاملا شناخته شده محسوب میشود که پس از بازنشستگی به عنوان ناظر فدراسیون جهانی به رویدادهای مختلف جهانی آسیایی اعزام میشود، در رقابتهای زیر ۲۱ سال زنان جهان نیز از سوی فدراسیون جهانی والیبال محمد شاهمیری به عنوان ناظر داوری انتخاب شد و در حال حاضر به عنوان یکی از اعضای اصلی کمیته کنترل ایفای نقش میکند.
همچنین مریم حسابی نیز ناظر فنی زن ایرانی که از سوی فدراسیون جهانی والیبال در این رقابتها به عنوان ناظر فنی انتخاب شده است و به عنوان یک ایرانی دیگر ولی در حوزه برگزاری فنی مسابقات فعالیت میکند.
رقابتهای والیبال قهرمانی جوانان دختر جهان ۲۶ مرداد به پایان میرسد و تیمهای ایتالیا و ژاپن به ترتیب با شکست برزیل و بلغارستان به دیدار نهایی صعود کردند.