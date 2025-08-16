به گزارش گروه تجارت خارجی خبرگزاری صدا و سیما، با ابلاغیه قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی فهرست کالا‌های مشمول سامانه جامع تجارت مشخص شد.

در ابلاغیه وزارت صمت آمده، پیرو مباحث مطروح شده در کارگروه تنظیم‌گری و تعیین ضوابط خدمات، تولید، توزیع و عرضه کالا‌ها در سامانه‌های متولی رصد و تجارت، مبتنی به ضرورت اعلام فهرست کالا‌های مشمول ثبت در سامانه جامع تجارت و با توجه پیگیری های مکرر دستگاه های اجرایی، نهادهای انتظامی و امنیتی و همچنین سازمان تعزیرات حکومتی در این خصوص، فهرست کالاهای مشمول، قوانین و ضوابط مربوطه در جدول ذیل آمده و به صورت شفاف و سیستمی در سامانه جامع تجارت پیش بینی شده و امکان مشاهده و جستجو برای تمامی کاربران از طریق بخش سایر خدمات و فرم قواعد تجارت داخلی و از طریق پورتال تجاری فراهم است.