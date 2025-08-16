تعداد مبارزان فلسطینی زیادتر هم شده است
فرمانده قرارگاه سایبری و تهدیدات نوین قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا گفت: امروز شاهد هستیم که تعداد مبارزان فلسطینی نهتنها کاهش نیافته، بلکه افزایش هم پیدا کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
؛ سردار سرلشکر «مصطفی ایزدی» فرمانده قرارگاه سایبری و تهدیدات نوین قرارگاه مرکزی خاتمالانبیاء (ص) درباره لفاظیهای وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در خصوص ترور فرماندهان حماس، به فرمایش امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه ما را «بکشید، ملت ما بیدارتر میشود»، اشاره کرد و اظهار داشت: امروز شاهد هستیم که تعداد مبارزان فلسطینی نهتنها کاهش نیافته، بلکه افزایش هم پیدا کرده است.
سرلشکر ایزدی جنایات رژیم صهیونیستی در غزه را بیسابقه توصیف کرد و گفت: این رژیم جنایتکار نزدیک به دو سال است که میکوشد تا بر یک سرزمین کوچک مسلط شود و در این راستا جنایاتی مرتکب شده که حتی خونخوارانی مانند چنگیز و مغول نیز انجام ندادهاند.
فرمانده قرارگاه سایبری و تهدیدات نوین قرارگاه مرکزی خاتمالانبیاء (ص) ادامه داد: هزاران کودک و دهها هزار نفر از مردم بیگناه در غزه به شهادت رسیدهاند و بسیاری نیز بر اثر گرسنگی جان باختهاند، اما صهیونیستها به نتیجهای نرسیدهاند.
وی با تأکید بر تداوم مبارزه جبهه مقاومت با دشمنان تصریح کرد: تصمیمات اخیر سران رژیم صهیونیستی، نشانه درماندگی و استیصال این رژیم است و مقاومت اسلامی در تمام جبههها روزبهروز شکوفاتر خواهد شد.
سرلشکر ایزدی عصر امروز را «دوره غلبه جبهه توحیدی و مبارزه با استکبار جهانی» دانست و افزود: فرمانده پیشین سنتکام اعتراف کرده که رژیم صهیونیستی، تنها یک ابزار و پیمانکار برای کشتار مسلمانان است؛ اما امروز، مبارزه برای نجات بشریت از چنگال قدرتطلبان و صهیونیستهای جهانی در جریان است.
فرمانده قرارگاه سایبری و تهدیدات نوین قرارگاه مرکزی خاتمالانبیاء (ص) با ابراز امیدواری نسبت به تحقق عدالت و آزادی برای ملتهای مظلوم، تأکید کرد: انشاءالله با افزایش بیداری اسلامی، این حرکت به اهداف نهایی خود خواهد رسید.