استاندار اصفهان: ریال به ریال اعتبارات عمرانی باید تا یک ماه آینده جذب شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛استاندار اصفهان در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان از فرصت جذب اعتبارات دستگاهها تا ۳۱ شهریور خبر داد و گفت:هر دستگاهی که اعتباراتش رفت خودش هم برود.
مهدی جمالی نژاد با بیان اینکه ضروری است مدیران تمام تلاش خود را برای جذب بهموقع و باکیفیت این اعتبارات بهکار گیرندتاکید کرد حتی یک ریال نباید برگشت بخورد.
وی به تشییع استاد فرشچیان در روز دوشنبه در هنرستانهای هنرهای زیبای اصفهان اشاره کرد و از همه شهروندان خواست در این مراسم شرکت کنند.
استاندار همچنین برگزاری برنامه ایران جان از ۲۲ تا ۲۸شهریور، هفته دولت و میلاد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را از برنامههای پیش رو عنوان کرد وافزود: هفته دولت امسال متفاوت است، اطلاع رسانی هنرمندانه و افتتاح طرحها میتواند اقتصاد استان را تحرک ببخشد.
استاندار اصفهان گفت:در هفته دولت باید شهرستانهای کمتر برخوردار مورد توجه قرار بگیرندو همچنین فضای شاد برای مردم به مناسبت میلادپیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فراهم شود.
جمالی نژاد بر لزوم اجرای فوری ماده ۷۱ قانون جوانی جمعیت و برخورد با متخلفان اشاره کرد و افزود: ماده ۷۱ قانون جوانی جمعیت گام بعدی و ضروری است و در این خصوص تکالیف بسیار سنگینی را محول شده که در صورت عدم توجه مجازات سنگینی پیشبینی شده است.
وی به تحقق نهضت مسکن ملی در استان اشاره کرد و گفت: برای مولد سازی فرصت خوبی است.
استاندار اصفهان به سامانه منتاک برای اعلام طرحهای اقتصادی اشاره کرد و افزود:دستگاههای اجرایی باید طرحها را در این سامانه بارگذاری کنند.
جمالی نژاد گفت: در کارگروه زیربنایی زمینهایی که واگذار شده ولی کاری انجام نشده است را بررسی کند.
وی حمایت از سرمایه گذاری اقتصادی را جز اولویت های این نشست عنوان کرد وافزود گردشگری، هوش مصنوعی و انرژی خورشیدی و خانواده محوری اولویتهای دیگر استان است.
دویست و پنجاه و هفتمین نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان برگزار شد.
مصوبات کارگروه زیر بنایی توسعه روستایی عشایری شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست ومصوبه کارگروه اقتصادی اشتغال و سرمایه گذاری استان در دستور کار قرار گرفت.